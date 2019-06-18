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18.06.2019  16:11   

Двухлетняя малышка упала в 30-метровый колодец (ФОТО)

Хозяину двора и другим местным жителям с трудом удалось спасти девочку.


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Как сообщают Обрії Ізюмщини, ужасный случай произошел 14 июня в 16 часов в с. Оскол на улице Пески.
 
Молодая мама привела свою двухлетнюю дочь поиграть в соседских детей. И играли они недолго.
 
Вдруг дети прибежали к родителям и сказали, что девочка упала в колодец и плачет.
 
Глубина ямы до 30 м. Что делать? 
 
Хозяин двора Алексей Куликов (к счастью, был дома) мгновенно, не раздумывая, рискуя жизнью и здоровьем, с помощью шлангов быстро опустился в колодец, в котором было больше метра воды.
 
Он взял на руки испуганную девочку и успокаивал ее. 
 
Николай Чепкий, сообщивший об этом, а также жена хозяина Лиля, а также шестиклассник сельской школы Владислав Кинах с помощью веревки сначала вытащили девочку, а потом и спасателя Алексея, котрый весит около 80 кг.
 
Словом, было трудно и рискованно, волновались, чтобы не случилось беды - не оборвалась веревка.
 
"Кто-то скажет", - отмечает Николай Чепкий, - "что на помощь надо было вызвать работников службы чрезвычайных ситуаций. Но к их приезду из Изюма ребенок мог утонуть, потому что жизнь решали не только минуты, но и секунды". 
 
Вечером врач осмотрела девочку, теперь она находится у бабушки. 
 
Родители поблагодарили спасателей за дочь. 
Тэги:  малышка упала в колодец, спасен ребенок, харьков
 
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