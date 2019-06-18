18.06.2019 16:11

Двухлетняя малышка упала в 30-метровый колодец (ФОТО)

Хозяину двора и другим местным жителям с трудом удалось спасти девочку.



//facebook.com/ObriiIzyum

Как сообщают Обрії Ізюмщини, ужасный случай произошел 14 июня в 16 часов в с. Оскол на улице Пески.

Молодая мама привела свою двухлетнюю дочь поиграть в соседских детей. И играли они недолго.

Вдруг дети прибежали к родителям и сказали, что девочка упала в колодец и плачет.

Глубина ямы до 30 м. Что делать?

Хозяин двора Алексей Куликов (к счастью, был дома) мгновенно, не раздумывая, рискуя жизнью и здоровьем, с помощью шлангов быстро опустился в колодец, в котором было больше метра воды.

Он взял на руки испуганную девочку и успокаивал ее.

Николай Чепкий, сообщивший об этом, а также жена хозяина Лиля, а также шестиклассник сельской школы Владислав Кинах с помощью веревки сначала вытащили девочку, а потом и спасателя Алексея, котрый весит около 80 кг.

Словом, было трудно и рискованно, волновались, чтобы не случилось беды - не оборвалась веревка.

"Кто-то скажет", - отмечает Николай Чепкий, - "что на помощь надо было вызвать работников службы чрезвычайных ситуаций. Но к их приезду из Изюма ребенок мог утонуть, потому что жизнь решали не только минуты, но и секунды".

Вечером врач осмотрела девочку, теперь она находится у бабушки.

Родители поблагодарили спасателей за дочь.