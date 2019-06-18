18.06.2019 16:49

Мошенник-аграрий положил в карман сотни тысяч гривен

Экс-руководителя сельхозпредприятия подозревают в растрате урожая на 300 тыс. грн.



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Как сообщает Прокуратура, Валковский отдел Дергачевской местной прокуратуры утвердил подозрение бывшему исполняющему обязанности директора государственного сельхозпредприятия в растрате и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, 45-летнего мужчину подозревают в растрате урожая подсолнечника стоимостью почти 300 тыс. грн.

По данным следствия, на баланcе предприятия находилось несколько полей засеянных подсолнухами. Подозреваемый знал, что на одном из них, на участке площадью 65 га урожайными оказались 37 га. У и. о. директора предприятия возник умысел незаконно обогатиться. Он незаконно скосил подсолнухи, а затем собрал псевдокомисию, которая должна удостоверить нерентабельность поля.

Члены этой комиссии даже не имели специализированного образования, поэтому и.о. руководителя с легкостью ввел их в заблуждение. Мужчина показал им только ту часть поля, на которой растения были недоразвитыми.

Таким образом комиссия пришла к выводу, что сбор урожая на всем поле является экономически необоснованным, а подсолнечник подлежит списанию. Подозреваемый внес в служебных документов ложные сведения и предоставил сфальсифицированный документ на подпись членам комиссии.

Противоправными действиями агрария государству нанесен ущерб на сумму почти 300 тыс. грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - 8 лет лишения свободы.