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18.06.2019  18:38   

Разбойничий налет на миллион гривен: бандиты напали на дом под Харьковом

На Харьковщине вооруженные грабители ворвались в дом, ограбив семью.


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Как сообщает ГУ Нацуполиции, 17 июня в Краснокутское отделения обратился 44-летний житель села Павловка.
 
Он сообщил, что около 03:00 четверо неизвестных, одетых в спортивные костюмы, капюшоны и балаклавы, через окно проникли в его домовладение.
 
Злоумышленники угрожали заявителю и его жене предметом, похожим на пистолет, связали и завладели 40 000 долларами США и 80 000 гривен, ювелирными изделиями и тремя мобильными телефонами.
 
После чего скрылись с места происшествия. Через некоторое время пострадавшие самостоятельно освободились и сообщили о происшествии в полицию. За медицинской помощью не обращались.
 
По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Краснокутского отделения полиции и следственно-оперативная группа. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
 
Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Сейчас работники полиции принимают необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойники, ограбление, харьков
 
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