18.06.2019 18:38

Разбойничий налет на миллион гривен: бандиты напали на дом под Харьковом

На Харьковщине вооруженные грабители ворвались в дом, ограбив семью.



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Как сообщает ГУ Нацуполиции, 17 июня в Краснокутское отделения обратился 44-летний житель села Павловка.

Он сообщил, что около 03:00 четверо неизвестных, одетых в спортивные костюмы, капюшоны и балаклавы, через окно проникли в его домовладение.

Злоумышленники угрожали заявителю и его жене предметом, похожим на пистолет, связали и завладели 40 000 долларами США и 80 000 гривен, ювелирными изделиями и тремя мобильными телефонами.

После чего скрылись с места происшествия. Через некоторое время пострадавшие самостоятельно освободились и сообщили о происшествии в полицию. За медицинской помощью не обращались.

По адресу выезжали руководители ГУНП в Харьковской области, Краснокутского отделения полиции и следственно-оперативная группа. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас работники полиции принимают необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.