18.06.2019 19:19

ДТП на рассвете: водила на корейце торпедировал гордость немецкого автопрома

Авария произошла на Московском проспекте.



objectiv.tv

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 18 июня 2019, около 6:00 30 минут, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспектов - Московского и Архитектора Алешина.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 8.7 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Mercedes.

На водителя авто Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд.