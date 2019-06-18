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18.06.2019  19:19   

ДТП на рассвете: водила на корейце торпедировал гордость немецкого автопрома

Авария произошла на Московском проспекте.


objectiv.tv
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 18 июня 2019, около 6:00 30 минут, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспектов - Московского и Архитектора Алешина. 
 
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 8.7 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Mercedes. 
 
На водителя авто Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
 
В дальнейшем материалы ДТП переданы в суд. 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, московский
 
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