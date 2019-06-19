19.06.2019 08:53

Серийный продуктовый клептоман отметился сразу в нескольких супермаркетах за день

Харьковчанин за день умудрился обворовать три продуктовых магазина, причем воровал только дорогие продукты - красную рыбу и элитную колбасу.



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Как сообщается в Едином судебном реестре, инцидент произошел 3 августа 2018 года.

Утром мужчина заглянул в супермаркет в «Сильпо» на ул. Героев Труда, убедился, что сотрудники магазина за ним не следят, и украл со стеллажей 5 палок различных колбас общим весом около 2 кг. Продукты сложил в сумку и направился к выходу, однако покинуть помещение не удалось – его поймали охранники магазина. Секьюрити пожалели мужчину и отпустили с миром, но на этом приключения воришки не закончились. Через несколько часов он оказался в «АТБ» на ул. Гвардейцев Широнинцев, где не стал скромничать - набил полную сумку балыков, сыров и выскользнул из магазина незамеченным.

Воспользовавшись полосой везения, к вечеру он зашел в «АТБ» на ул. Академика Павлова, где наворовал красной рыбы в вакуумных упаковках на сумму более 600 гривен. Но вынести добычу харьковчанину не удалось, на выходе его за руку поймала охрана.

На суде преступник признал свою вину и искренне раскаялся. Московский райсуд Харькова на днях определил ему три года условного наказания и обязал оплатить более 2 000 гривен судебных издержек.