У полиции достаточно сил для обеспечения порядка на сессии Харьковского горсовета – Сокуренко

Все нарушители действующего законодательства будут привлечены к административной или уголовной ответственности.
Об этом начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко заявил накануне сессии горсовета, на которой ожидается рассмотрение скандального вопроса об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова.
Заявление было сделано на встрече с активистами и представителями горсовета, а сама встреча носила превентивный характер.
Как сообщили в ГУНП, участники встречи обсудили “актуальные вопросы предотвращению нештатных ситуаций во время пленарного заседания”. Сокуренко заявил, что у полиции достаточно сил для обеспечения порядка на сессии и что все нарушители будут привлечены к ответственности.
Сессия Харьковского горсовета пройдет 19 июня. Одним из последних вопросов планируется рассмотреть электронную петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.
Также ряд организаций заявили, что не допустят такого переименования.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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