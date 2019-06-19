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19.06.2019  09:22   

У полиции достаточно сил для обеспечения порядка на сессии Харьковского горсовета – Сокуренко

Все нарушители действующего законодательства будут привлечены к административной или уголовной ответственности.


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Об этом начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко заявил накануне сессии горсовета, на которой ожидается рассмотрение скандального вопроса об обратном переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова.

Заявление было сделано на встрече с активистами и представителями горсовета, а сама встреча носила превентивный характер.

Как сообщили в ГУНП, участники встречи обсудили “актуальные вопросы предотвращению нештатных ситуаций во время пленарного заседания”. Сокуренко заявил, что у полиции достаточно сил для обеспечения порядка на сессии и что все нарушители будут привлечены к ответственности.

Сессия Харьковского горсовета пройдет 19 июня. Одним из последних вопросов планируется рассмотреть электронную петицию о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова.

Также ряд организаций заявили, что не допустят такого переименования.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  полиция, сессия, харьков, горсовет, провокация
 
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