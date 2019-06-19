Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове ловят по два десятка пьяных водителей за рулем в день
19.06.2019  09:47   

В Харькове ловят по два десятка пьяных водителей за рулем в день

За прошедшие выходные, с 15 по 17 июня, в Харьковской области поймали 63 пьяных водителей.


// facebook

Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова.

За три дня в регионе произошло 65 ДТП, копы вынесли 1363 постановлений о нарушениях правил дорожного движения.

Тэги:  алкоголь, вождение, харьков, полиция, задержание
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Криминал и происшествия На Бучмы пьяный водитель устроил ДТП 14.06 Криминал и происшествия Выпить и закусить спрятал под капотом авто контрабандист на Харьковщине (ФОТО) 11.06 Криминал и происшествия Харьковский «бутлегер» пошел на сделку с прокурором и отделался штрафом
 
 

Видео

Харьков планирует сотрудничество с Международным институтом развития интеллекта
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 