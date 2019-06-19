19.06.2019 09:47

В Харькове ловят по два десятка пьяных водителей за рулем в день

За прошедшие выходные, с 15 по 17 июня, в Харьковской области поймали 63 пьяных водителей.



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Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова.

За три дня в регионе произошло 65 ДТП, копы вынесли 1363 постановлений о нарушениях правил дорожного движения.