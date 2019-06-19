В Харькове ловят по два десятка пьяных водителей за рулем в день

За прошедшие выходные, с 15 по 17 июня, в Харьковской области поймали 63 пьяных водителей.
Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова.
За три дня в регионе произошло 65 ДТП, копы вынесли 1363 постановлений о нарушениях правил дорожного движения.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
влажн.:
давл.:
ветер: