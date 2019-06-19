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19.06.2019  14:19   

Земли почти в полмиллиона гривен должны вернуться в собственность общины

Местные власти тянут с признанием двух участков выморочным имуществом.


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Чугуевский местная прокуратура направила в Волчанский районный суд области 2 исковых заявления о признании выморочным наследством и возвращение в коммунальную собственность земель стоимостью почти 440 тыс. грн.
 
Как рассказал начальник Волчанского отдела местной прокуратуры Вадим Ефремов, говорится о двух участках общей площадью 14 га на территории двух сельских советов района.
 
Владелец одного пая умер в 2016 году, другой - еще в 2004 Наследники на землю в установленные законом сроки не заявили о своих правах.
 
Вместе с тем до сих пор сельские советы не приняли никаких действий по признанию участков выморочным наследством.
 
С целью возвращения участков сельскохозяйственного назначения в коммунальной собственности прокуратура обратилась с соответствующими исковыми заявлениями в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, халатность, харьков
 
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