19.06.2019 16:19

Минирование. На 38 объектах бомб не обнаружено (ФОТО)

Правоохранители проверили информацию о заминированиях.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 55550 кв. метров помещений та14820 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1915 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.

Сообщение о закладке взрывчатки в различных заведениях Харькова и области поступило в полицию 18 июня.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, сотрудники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Сообщение внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.