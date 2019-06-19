19.06.2019 17:17

В пригороде Харькова, женщину раздавил трактор, бесконтрольно скатившийся с горки

В фермерской хозяйстве с пафосным названием в честь богини плодородия Деметры, оставленный без присмотра трактор, задавил работницу.



://kh.dsp.gov.ua

4.06.2019 произошел несчастный случай со смертельным исходом с сотрудницей ПСП «Деметра» Харьковского района Харьковской области.

Во время бесконтрольного движения трактора со склона с последующим его переворачиванием произошел удар ковшом в грудную клетку работнице предприятия, которая оказался рядом с техникой.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области создана комиссия по специальному расследованию данного несчастного случая, комиссия приступила к работе.