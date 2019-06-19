В пригороде Харькова, женщину раздавил трактор, бесконтрольно скатившийся с горки

В фермерской хозяйстве с пафосным названием в честь богини плодородия Деметры, оставленный без присмотра трактор, задавил работницу.
4.06.2019 произошел несчастный случай со смертельным исходом с сотрудницей ПСП «Деметра» Харьковского района Харьковской области.
Во время бесконтрольного движения трактора со склона с последующим его переворачиванием произошел удар ковшом в грудную клетку работнице предприятия, которая оказался рядом с техникой.
Главным управлением Гоструда в Харьковской области создана комиссия по специальному расследованию данного несчастного случая, комиссия приступила к работе.
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2019 года, предусматривает довольно обнадеживающий и жизнеутверждающий день. Отношения для большинства знаков зодиака сегодня обещают быть гармоничными и справедливыми.
В Харькове на небе в этот день малооблачно. Вероятность осадков - минимальная.
Время самых коротких"воробины" ночей.
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