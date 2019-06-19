Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова, женщину раздавил трактор, бесконтрольно скатившийся с горки
19.06.2019  17:17   

В пригороде Харькова, женщину раздавил трактор, бесконтрольно скатившийся с горки

В фермерской хозяйстве с пафосным названием в честь богини плодородия Деметры, оставленный без присмотра трактор, задавил работницу.


://kh.dsp.gov.ua

4.06.2019 произошел несчастный случай со смертельным исходом с сотрудницей ПСП «Деметра» Харьковского района Харьковской области.

Во время бесконтрольного движения трактора со склона с последующим его переворачиванием произошел удар ковшом в грудную клетку работнице предприятия, которая оказался рядом с техникой.

Главным управлением Гоструда в Харьковской области создана комиссия по специальному расследованию данного несчастного случая, комиссия приступила к работе.

Источник:   ГУ Гоструда по Харьковской области
 Тэги:  травма, смерть, харьков, район, комиссия, расследование
 
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