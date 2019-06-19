19.06.2019 16:49

Жестоко избил и бросил медленно умирать, закрыв в доме

Пьяная схватка рецидивистов привела к кровавой расправе, после которой один из них в мучениях умер, оставленный без помощи, а другой после этого ограбил дом.



segodnya.ua

Как сообщает Прокуратура, приговором Лозовского горрайонного суда области 23-летний местный житель признан виновным в нанесении смертельных телесных повреждений товарищу и краже (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленнику присудили 7,5 лет за решеткой.

Вместе с тем в судебных прениях прокурор настаивал на наказании в виде 8,5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о внесении апелляционной жалобы с целью назначения более строгого наказания.

Происшествие случилось в конце июня 2018 года. Обвиняемый выпивал в гостях у пожилого товарища. За рюмкой мужчины стали щеголять тюремным прошлым (оба - ранее судимые). Тюремные воспоминания переросли в выяснение отношений.

Пытаясь доказать свое превосходство, нетрезвый гость набросился на друга с кулаками и бил его, пока он не упал. Злоумышленник наступил пострадавшему на руку, чтобы он не сопротивлялся, и добивавав лежащую жертву палкой.

Мужчина нанес товарищу не менее 17 ударов по различным частям тела

После этого закрыл его в доме, чтобы он не мог позвать на помощь, и ушел. От полученных травм пострадавший скончался через несколько часов.

Вор вернулся к месту преступления той же ночью. По его показаниям он якобы забыл некоторые вещи в доме жертвы. В дом обвиняемый проник через форточку и вместе с забытыми вещами прихватил также и имущество хозяина: несколько мобильных телефонов, пневматическое ружье, строительный фен и тому подобное.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.