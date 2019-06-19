Главная Новости Криминал и происшествия Жестоко избил и бросил медленно умирать, закрыв в доме
19.06.2019  16:49   

Жестоко избил и бросил медленно умирать, закрыв в доме

Пьяная схватка рецидивистов привела к кровавой расправе, после которой один из них в мучениях умер, оставленный без помощи, а другой после этого ограбил дом.


segodnya.ua
Как сообщает Прокуратура, приговором Лозовского горрайонного суда области 23-летний местный житель признан виновным в нанесении смертельных телесных повреждений товарищу и краже (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, злоумышленнику присудили 7,5 лет за решеткой.
 
Вместе с тем в судебных прениях прокурор настаивал на наказании в виде 8,5 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о внесении апелляционной жалобы с целью назначения более строгого наказания.
 
Происшествие случилось в конце июня 2018 года. Обвиняемый выпивал в гостях у пожилого товарища. За рюмкой мужчины стали щеголять тюремным прошлым (оба - ранее судимые). Тюремные воспоминания переросли в выяснение отношений.
 
Пытаясь доказать свое превосходство, нетрезвый гость набросился на друга с кулаками и бил его, пока он не упал. Злоумышленник наступил пострадавшему на руку, чтобы он не сопротивлялся, и добивавав лежащую жертву палкой.
 
Мужчина нанес товарищу не менее 17 ударов по различным частям тела
 
После этого закрыл его в доме, чтобы он не мог позвать на помощь, и ушел. От полученных травм пострадавший скончался через несколько часов.
 
Вор вернулся к месту преступления той же ночью. По его показаниям он якобы забыл некоторые вещи в доме жертвы. В дом обвиняемый проник через форточку и вместе с забытыми вещами прихватил также и имущество хозяина: несколько мобильных телефонов, пневматическое ружье, строительный фен и тому подобное.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, труп, харьков, приговор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Криминал и происшествия В пригороде Харькова, женщину раздавил трактор, бесконтрольно скатившийся с горки 18.06 Криминал и происшествия Смертельный полет: на Салтовке мужчина выпал из окна шестого этажа 15.06 Криминал и происшествия В Харьковской области скоростной поезд сбил женщину насмерть
 
 

Видео

На Харьковщине прошел военно-патриотический фестиваль «Захисник України – Крилаті вовкулаки»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 