19.06.2019 19:56
Выхватил пистолет и выстрелил: сообразительный таксист испугал грабителя-рецидивиста
Чтобы не платить за такси, преступник напал на водителя.
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Как сообщает Прокуратура, утверждено подозрение 25-летнему жителю Краснокутска в разбойном нападении на таксиста (ч. 1 ст. 187 УК Украины).
Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, происшествие случилось 1 мая 2019 года в пгт. Краснокутск.
Рецидивист пригласил в гости несовершеннолетнего товарища из Харькова и пообещал оплатить такси до райцентра.
Он встретил друга в условленном месте, однако вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, напал на него.
Человек, который уже имел несколько судимостей и находился на испытательном сроке, приставил к шее потерпевшего нож и потребовал отдать сумку с деньгами.
Таксист сделал вид, что собирается выполнить условия нападающего, и попросил только забрать из сумки документы.
Однако вместо них получил стартовый звуковой пистолет и выстрелил в воздух.
Злоумышленник, не ожидал сопротивления, скрылся с места происшествия вместе с другом.
Сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом. Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.