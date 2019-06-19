19.06.2019 19:56

Выхватил пистолет и выстрелил: сообразительный таксист испугал грабителя-рецидивиста

Чтобы не платить за такси, преступник напал на водителя.



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Как сообщает Прокуратура, утверждено подозрение 25-летнему жителю Краснокутска в разбойном нападении на таксиста (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, происшествие случилось 1 мая 2019 года в пгт. Краснокутск.

Рецидивист пригласил в гости несовершеннолетнего товарища из Харькова и пообещал оплатить такси до райцентра.

Он встретил друга в условленном месте, однако вместо того, чтобы рассчитаться с водителем, напал на него.

Человек, который уже имел несколько судимостей и находился на испытательном сроке, приставил к шее потерпевшего нож и потребовал отдать сумку с деньгами.

Таксист сделал вид, что собирается выполнить условия нападающего, и попросил только забрать из сумки документы.

Однако вместо них получил стартовый звуковой пистолет и выстрелил в воздух.

Злоумышленник, не ожидал сопротивления, скрылся с места происшествия вместе с другом.

Сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом. Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.