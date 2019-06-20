20.06.2019 08:43

Суд пересмотрит меру пресечения подозреваемому в избиении харьковского оператора Макарюка

Прокурор и подозреваемый Сергей Козлюк подали апелляционные жалобы.



objectiv.tv

Жалобы будут рассмотрены коллегией судей Харьковского апелляционного суда 24 июня. Заседание суда назначено на 15:45, – сообщили в суде.

Председательствующий по делу судья Елена Кружилин. Судьи коллегии – Виктория Яковлева, Валерий Бездитко.

Напомним, что 12 июня Киевский районный суд Харькова рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 26-летнему харьковчанину Сергею Козлюку, подозреваемому в хулиганстве, препятствовании журналистской деятельности и насилию в отношении журналиста на рынке «Барабашово» 7 июня.

Сергею Козлюку органом досудебного расследования предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной и профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия), ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины

В отношении Козлюка суд избрал круглосуточный домашний арест до 10 августа с ношением электронного средства контроля. 14 июня полиция надела электронный браслет на Сергея Козлюка.

36-летний журналист-оператор харьковской службы новостей “Вести” Вадим Макарюк, которого избили вечером 7 июня во время конфликта на территории торгового центра”Барабашово”, находится в тяжелом состоянии.