Суд пересмотрит меру пресечения подозреваемому в избиении харьковского оператора Макарюка

Прокурор и подозреваемый Сергей Козлюк подали апелляционные жалобы.
Жалобы будут рассмотрены коллегией судей Харьковского апелляционного суда 24 июня. Заседание суда назначено на 15:45, – сообщили в суде.
Председательствующий по делу судья Елена Кружилин. Судьи коллегии – Виктория Яковлева, Валерий Бездитко.
Напомним, что 12 июня Киевский районный суд Харькова рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 26-летнему харьковчанину Сергею Козлюку, подозреваемому в хулиганстве, препятствовании журналистской деятельности и насилию в отношении журналиста на рынке «Барабашово» 7 июня.
Сергею Козлюку органом досудебного расследования предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной и профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия), ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины
В отношении Козлюка суд избрал круглосуточный домашний арест до 10 августа с ношением электронного средства контроля. 14 июня полиция надела электронный браслет на Сергея Козлюка.
36-летний журналист-оператор харьковской службы новостей “Вести” Вадим Макарюк, которого избили вечером 7 июня во время конфликта на территории торгового центра”Барабашово”, находится в тяжелом состоянии.
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