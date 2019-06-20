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20.06.2019  10:40   

За сутки копы поймали 18 пьяных за рулем

На дорогах Харькова зарегистрировали 16 аварий, которые, к счастью, обошлись без человеческих жертв и 2 в которых водители потерпели увечья..


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По данным полиции, 19 июня патрульные проработали 732 вызова, оформили 18 ДТП, в результате двух из которых травмировались люди.

Также полицейские обнаружили 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, а также оформили 466 материалов за нарушение правил дорожного движения.

Источник:   Управление патрульной полиции
 Тэги:  нарушение, полиция, харьков, вызов, статистика
 
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