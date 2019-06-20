Главная Новости Криминал и происшествия Маршрутный автобус не разделил перекресток с двумя элитными иномарками (ФОТО)
20.06.2019  10:50   

Маршрутный автобус не разделил перекресток с двумя элитными иномарками (ФОТО)

В центре города, возле “Харьков Палас Отель” ДТП с участием двух иномарок и автобуса 296 маршрута.


// facebook

Отправившись с конечной остановки на маршрут 296 автобус не мог проехать по нерегулируемому перекрестку. Кто больше торопился на работу, а кто нарушил правила - разбираются полицейские. По предварительной информации в результате ДТП пострадала только техника. Информация уточнается. 

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  маршрутный, перекресток, харьков, автобус, дтп
 
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