20.06.2019 10:50

Маршрутный автобус не разделил перекресток с двумя элитными иномарками (ФОТО)

В центре города, возле “Харьков Палас Отель” ДТП с участием двух иномарок и автобуса 296 маршрута.



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Отправившись с конечной остановки на маршрут 296 автобус не мог проехать по нерегулируемому перекрестку. Кто больше торопился на работу, а кто нарушил правила - разбираются полицейские. По предварительной информации в результате ДТП пострадала только техника. Информация уточнается.