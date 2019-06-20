Маршрутный автобус не разделил перекресток с двумя элитными иномарками (ФОТО)

В центре города, возле “Харьков Палас Отель” ДТП с участием двух иномарок и автобуса 296 маршрута.
Отправившись с конечной остановки на маршрут 296 автобус не мог проехать по нерегулируемому перекрестку. Кто больше торопился на работу, а кто нарушил правила - разбираются полицейские. По предварительной информации в результате ДТП пострадала только техника. Информация уточнается.
Четверг станет для многих знаков Зодиака насыщенным и непредсказуемым днем. Скорпионам в этот день стоит быть осторожными, а Девам следует посвятить этот день работе.
В Харькове малооблачно, небо все время будет ясным. Без осадков.
Всемирный день беженцев, Международный день защиты слонов в зоопарках, в Сенегале празднуют День независимости, а в Аргентине – День флага, в Узбекистане – День суверенитета.
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