20.06.2019 11:01

На Салтовке ночью сгорел очередной элитный внедорожник (ФОТО)

В Московском районе спасатели ликвидировали возгорание в "паркетном" внедорожнике и предупредили возгорание на соседнем авто.



://kh.dsns.gov.ua

По данным ГСЧС, 20 июня в 2:55 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в автомобиле в Московском районе Харькова. Машина стояла на парковке у гаражного кооператива "Северный" на улице Гвардейцев Широнинцев, 68-в.

На месте спасатели установили, что в автомобиле «Mazda CX-5» 2017 выпуска горел моторный отсек на площади 2 кв. м.

Огонь локализован в 3:02 и ликвидирован в 3:35.

В результате пожара также повреждено переднее правое крыло соседнего кроссовера Mitsubishi ASX.

Причина пожара выясняется.