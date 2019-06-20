На Салтовке ночью сгорел очередной элитный внедорожник (ФОТО)

В Московском районе спасатели ликвидировали возгорание в "паркетном" внедорожнике и предупредили возгорание на соседнем авто.
По данным ГСЧС, 20 июня в 2:55 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в автомобиле в Московском районе Харькова. Машина стояла на парковке у гаражного кооператива "Северный" на улице Гвардейцев Широнинцев, 68-в.
На месте спасатели установили, что в автомобиле «Mazda CX-5» 2017 выпуска горел моторный отсек на площади 2 кв. м.
Огонь локализован в 3:02 и ликвидирован в 3:35.
В результате пожара также повреждено переднее правое крыло соседнего кроссовера Mitsubishi ASX.
Причина пожара выясняется.
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