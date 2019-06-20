В результате ночного ДТП на Харьковщине погиб водитель автобуса и пострадали несколько пассажиров

С трагедии началась поездка к морю: в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом погиб 34-летний водитель, трое пассажиров пострадали.
Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
По данным оперативных служб, 20 июня около 3:00 на автотрассе Харьков - Красноград - Перещепино вблизи поселка Бердянка Зачепиловского района произошло столкновение грузового автомобиля "Скания" с пассажирским автобусом "Неолан", который осуществлял нерегулярную перевозку по маршруту Харьков - Кирилловка.
В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автобуса, мужчина 1985 года рождения. Три пассажира автобуса госпитализированы с незначительными травмами.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Четверг станет для многих знаков Зодиака насыщенным и непредсказуемым днем. Скорпионам в этот день стоит быть осторожными, а Девам следует посвятить этот день работе.
В Харькове малооблачно, небо все время будет ясным. Без осадков.
Всемирный день беженцев, Международный день защиты слонов в зоопарках, в Сенегале празднуют День независимости, а в Аргентине – День флага, в Узбекистане – День суверенитета.
влажн.:
давл.:
ветер: