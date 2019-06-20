Главная Новости Криминал и происшествия В результате ночного ДТП на Харьковщине погиб водитель автобуса и пострадали несколько пассажиров
20.06.2019  11:06   

В результате ночного ДТП на Харьковщине погиб водитель автобуса и пострадали несколько пассажиров

С трагедии началась поездка к морю: в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом погиб 34-летний водитель, трое пассажиров пострадали.


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Об этом говорится в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

По данным оперативных служб, 20 июня около 3:00 на автотрассе Харьков - Красноград - Перещепино вблизи поселка Бердянка Зачепиловского района произошло столкновение грузового автомобиля "Скания" с пассажирским автобусом "Неолан", который осуществлял нерегулярную перевозку по маршруту Харьков - Кирилловка.

В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель автобуса, мужчина 1985 года рождения. Три пассажира автобуса госпитализированы с незначительными травмами.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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