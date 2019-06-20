Полицейские оперативно задержали ночных воров, позарившихся на строительные инструменты и инвентарь на "Жуках" (ФОТО)

20.06.2019 11:26

Благодаря обращению неравнодушного гражданина на линию "102" харьковские патрульные обнаружили трех мужчин и большое количество пропавшего строительного инвентаря

20 июня в 03:30 полицейские получили вызов на улицу Академика Проскуры. Заявитель сообщил патрульным, что стал свидетелем кражи.

По предварительной информации, неизвестные похитили имущество и поехали на автомобиле "Ваз 21104".

Полицейские обнаружили вышеуказанный автомобиль, в котором пeрeбувалы трое мужчин, и похищенные вещи, среди которых перфораторы, дрели, радиаторы, сверла, шурупы и другие предметы.

Также полицейские установили владельца похищенного имущества.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.