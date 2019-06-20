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20.06.2019  11:26   

Полицейские оперативно задержали ночных воров, позарившихся на строительные инструменты и инвентарь на "Жуках" (ФОТО)

Благодаря обращению неравнодушного гражданина на линию "102" харьковские патрульные обнаружили трех мужчин и большое количество пропавшего строительного инвентаря


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20 июня в 03:30 полицейские получили вызов на улицу Академика Проскуры. Заявитель сообщил патрульным, что стал свидетелем кражи. 
По предварительной информации, неизвестные похитили имущество и поехали на автомобиле "Ваз 21104".

Полицейские обнаружили вышеуказанный автомобиль, в котором пeрeбувалы трое мужчин, и похищенные вещи, среди которых перфораторы, дрели, радиаторы, сверла, шурупы и другие предметы. 
Также полицейские установили владельца похищенного имущества.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

 

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  строители, инвентарь, харьков, полиция, задержание
 
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