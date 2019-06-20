Главная Новости Криминал и происшествия В результате аномальной жары и халатности людей под Харьковом горят леса и хозяйственные постройки
20.06.2019  11:40   

В результате аномальной жары и халатности людей под Харьковом горят леса и хозяйственные постройки

За сутки на территории Харьковской области произошло 14 пожаров и возгораний, связанных с выжиганием сухой травы, листьев, мусора и камыша в природных экосистемах.


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Суммарная площадь горения составила около 1 га. Огонь нанес ущерб 3 частным хозяйственным сооружениям, 2 заборам, теплицам и электрическом столбу.

Все пожары произошли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращение с огнем. К счастью жертв и пострадавших нет.

Один из пожаров, самого большого по площади, возник 19 июня в лесном массиве у села Лиман Волчанского района. Там горела хвойная подстилка. Сотрудники Жовтневого лесного хозяйства сразу запросили помощь спасателей. В 13:53 районный пожарно-спасательное подразделение ГСЧС прибыло на место вызова и приступило к тушению огня. На тот момент площадь низового пожара составляла 0,7 га.Существовала угроза опрокидывания огня на верхние ярусы хвойных деревьев.

Несмотря на это, к ликвидации пожара было немедленно привлечено 5 пожарных автоцистерн и 1 аварийно-спасательный автомобиль 47-й пожарной части и 66-го пожарного поста ГСЧС, 2 пожарных цистерны местных добровольных команд из с. Вильча и с. Белый Колодец, 2 пожарные автоцистерны и 2 трактора лесного хозяйства.

Благодаря оперативным действиям спасателей, добровольцев и лесников уже в 14:19 огонь был локализован, а угроза верхового пожара ликвидирована. Однако только в 18:10 совместными усилиями возгорание полностью ликвидировали.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, лес, харьков, спасатели, лесники, подстилка, постройки, заборы
 
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