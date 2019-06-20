На Салтовке элитный электромобиль не выдержал дуэли с ВАЗ-овским раритетом

В Харькове на перекрестке ул. Леся Сердюка и ул. Генерала Удовиченко столкнулись автомобили "ВАЗ" и Nissan LEAF.
По словам очевидцев, авария произошла сегодня, 20 июня.
Данных о пострадавших нет, официальная информация уточняется.
Четверг станет для многих знаков Зодиака насыщенным и непредсказуемым днем. Скорпионам в этот день стоит быть осторожными, а Девам следует посвятить этот день работе.
В Харькове малооблачно, небо все время будет ясным. Без осадков.
Всемирный день беженцев, Международный день защиты слонов в зоопарках, в Сенегале празднуют День независимости, а в Аргентине – День флага, в Узбекистане – День суверенитета.
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