На Салтовке элитный электромобиль не выдержал дуэли с ВАЗ-овским раритетом

В этот день

Гороскоп на 20 июня 2019: кого ждут неприятности Четверг станет для многих знаков Зодиака насыщенным и непредсказуемым днем. Скорпионам в этот день стоит быть осторожными, а Девам следует посвятить этот день работе.

Прогноз погоды в Харькове на 20 июня В Харькове малооблачно, небо все время будет ясным. Без осадков.