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20.06.2019  12:08   

На Салтовке элитный электромобиль не выдержал дуэли с ВАЗ-овским раритетом

В Харькове на перекрестке ул. Леся Сердюка и ул. Генерала Удовиченко столкнулись автомобили "ВАЗ" и Nissan LEAF.


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По словам очевидцев, авария произошла сегодня, 20 июня.

Данных о пострадавших нет, официальная информация уточняется.

Источник:   SQ
 Тэги:  электромобиль, дтп, харьков, ваз, полиция, протокол
 
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