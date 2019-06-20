20.06.2019 13:39

Внимание! Пропал мужчина (ФОТО)

Павел Фесенко три недели назад уехал и не вернулся.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, работниками Змиевского отдела разыскивается житель села Слобожанское Павла Фесенко, 1991 года рождения.

31.05.2019 года мужчина отправился в Харьков, и в тот же день прислал смс-сообщение матери, поехал в Запорожье на работу. К настоящему времени его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: на вид 28-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо худое, волосы темные короткие, глаза светлые, нос прямой, губы тонкие.

Особые приметы: на правой лопатке татуировка в виде ящерицы.

Был одет: джинсы синего цвета, зеленый футболку.

Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить ее в Змиевской отдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: Харьковская области, г.. Змиев, ул. Донецкая, 26, тел. (05747) 34993, 095-317-64-63, 102 или любым другим удобным способом.