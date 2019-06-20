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20.06.2019  13:39   

Внимание! Пропал мужчина (ФОТО)

Павел Фесенко три недели назад уехал и не вернулся.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, работниками Змиевского отдела разыскивается житель села Слобожанское Павла Фесенко, 1991 года рождения.
 
31.05.2019 года мужчина отправился в Харьков, и в тот же день прислал смс-сообщение матери, поехал в Запорожье на работу. К настоящему времени его местонахождение не известно.
 
Приметы пропавшего: на вид 28-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо худое, волосы темные короткие, глаза светлые, нос прямой, губы тонкие.  
 
Особые приметы: на правой лопатке татуировка в виде ящерицы.
 
Был одет: джинсы синего цвета, зеленый футболку. 
 
Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить ее в Змиевской отдела полиции ГУНП в Харьковской области по адресу: Харьковская области, г.. Змиев, ул. Донецкая, 26, тел. (05747) 34993, 095-317-64-63, 102 или любым другим удобным способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  розыск, пропал мужчина, харьков
 
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