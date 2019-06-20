20.06.2019 13:55

Харьковский студент предстанет перед судом как виновник разрушения монумента (ФОТО)

В разрушения монумента в честь провозглашения независимости Украины подозревают студента одного из харьковских вузов.



//khar.gp.gov.ua

Харьковская местная прокуратура № 1 сообщила о подозрении студенту одного из харьковских вузов, который по данным следствия, причастен к повреждению монумента в саду им. Т. Г. Шевченко.

По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерины Шевцовой, пятикурснику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 298, ч. 1 ст. 296 УК Украины (умышленное незаконное повреждение объекта культурного наследия и хулиганство).

В начале мая этого года подозреваемый отдыхал с товарищами на территории сада им. Т. Г. Шевченко. Компания принимала алкоголь.

Как установило следствие, в нетрезвом 21-летний парень начал расшатывать плиту с надписью «В честь самоопределения украинской нации», которая была установлена ​​по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. В результате хулиганских действий студента памятный знак упал и раскололся на две части.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За разрушение объекта культурного наследия ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Согласно приказу директора Департамента культуры и туризма облгосадминистрации под № 142 от 15 октября 2015 года, указанную плиту утвержден в перечень объектов культурного наследия.