20.06.2019 14:19

Холодная гора: в лесополосе избит и ограблен мужчина

Преступник напал на харьковвчанина, избив и отобрав сумку с вещами.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 19 июня около 9:00 до Холодногорского отдела полиции поступило сообщение о том, что в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом был доставлен 51-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что на мужчину напал неизвестный и избил палкой. Когда пострадавший потерял сознание, нападающий забрал сумку с вещами и скрылся в неизвестном направлении. В сумке находился мобильный телефон, планшет, деньги в сумме 1500 гривен и документы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции Холодногорского отдела полиции установили личность злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Шевченковского района. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) К риминального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.