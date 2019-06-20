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20.06.2019  15:04   

В Харькове за сутки сожгли четыре автомобиля

События произошли в Шевченковском, Московском и Киевском районах.


://hk.npu.gov.ua

19 июня в 2:19 обратился 36-летний житель Харькова. Он сообщил, что возле дома № 66-Б на проспекте Победы произошло возгорание его автомобиля «ВАЗ». По адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Предварительно установлено, что неизвестные разбили стекло задней двери автомобиля и бросили в салон зажигательную вещество.

Пожар был ликвидирован, огнем поврежден салон транспортного средства. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

20 июня в 3:14 на улице Гвардейцев Широнинцев произошло возгорание авто «Mazda» 34-летнего мужчину, с последующим возгоранием авто «Mitsubishi», которое стояло рядом. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события.

Также 20 июня до Киевского отдела полиции от прохожего поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Гоголя. Полицейские установили, что владельцем автомобиля является 30-летний мужчина. Он пояснил, что вечером приехал к товарищу в гости и оставил автомобиль по указанному адресу. С места происшествия изъяты вещественные доказательства. Возгорание произошло из левой передней части возле колеса, выгорел моторный отсек. Данный факт внесен в Единый учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  пожар, авто, сутки, харьков, полиция, расследования
 
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