20.06.2019 15:46

Смертельное ДТП на ночной дороге: подробности от полиции (ФОТО)

Трагедия произошла на скоростной трассе «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта».



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 июня в 00:47 в полицию поступило сообщение о том, что в Зачепиловском районе неподалеку от села Бердянка на скоростной трассе «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта» пассажирский автобус марки «Neoplan» двигался в сторону Днепропетровськоï области.

Он совершил остановку на правой обочине, а потом возобновил движение и начал выезжать с маневром влево на проезжую часть и столкнулся с грузовым автомобилем «Scania», который двигался позади него.

В результате ДТП автобус пробил отбойник и съехал в кювет. 34-летний водитель автобуса, житель Чугуевского района, скончался на месте.

Трое пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в харьковской больнице. Другие пассажиры за медицинской помощью не обращались.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета Зачепиловского отделение полиции. Решается вопрос о квалификации полиции по Уголовному кодексу Украины.