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20.06.2019  15:46   

Смертельное ДТП на ночной дороге: подробности от полиции (ФОТО)

Трагедия произошла на скоростной трассе «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта».


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 июня в 00:47 в полицию поступило сообщение о том, что в Зачепиловском районе неподалеку от села Бердянка на скоростной трассе «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта» пассажирский автобус марки «Neoplan» двигался в сторону Днепропетровськоï области.
 
Он совершил остановку на правой обочине, а потом возобновил движение и начал выезжать с маневром влево на проезжую часть и столкнулся с грузовым автомобилем «Scania», который двигался позади него.
 
В результате ДТП автобус пробил отбойник и съехал в кювет. 34-летний водитель автобуса, житель Чугуевского района, скончался на месте.
 
Трое пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в харьковской больнице. Другие пассажиры за медицинской помощью не обращались.
 
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета Зачепиловского отделение полиции. Решается вопрос о квалификации полиции по Уголовному кодексу Украины.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смертельное дтп, харьков
 
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