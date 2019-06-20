20.06.2019 17:42

Нелюдь, с особой жестокостью расправившийся с женщиной, сядет на 13 лет

Вор-рецидивист, обокравший людей на 70 тысяч гривен, зарезал пожилую женщину за отказ налить рюмку.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Харьковского районного суда области 40-летний житель Чугуевщины признан виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений и краже с проникновением в жилище (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.2,3 ст. 185 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, убийцы присудили 13 лет лишения свободы.

Напомним, что происшествие случилось в начале марта 2017 года в пгт. Эсхар Чугуевского района.

Неоднократно судимый злоумышленник пришел к знакомой, которая торговала спиртным.

Поскольку денег у него не было, он попросил женщину налить в долг.

Однако «продавец» отказала ему и пыталась выгнать со двора. К тому же женщина обвинила мужчину в том, что он приобщает к рюмке ее дочь.

Тогда разъяренный злоумышленник достал нож и нанес 68-летний женщине 15 ранений.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Кроме того, прокуратура доказала в суде, что вор причастен также к 9 краж в Харькове и Чугуеве течение 2016-2017 гг.

Вор влезал в дома через окна. Забирал преимущественно ювелирные изделия и мелкую технику. Преступными действиями осужденного пострадавшим причинены убытки в сумме 70 тыс. грн.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.