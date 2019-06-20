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20.06.2019  17:42   

Нелюдь, с особой жестокостью расправившийся с женщиной, сядет на 13 лет

Вор-рецидивист, обокравший людей на 70 тысяч гривен, зарезал пожилую женщину за отказ налить рюмку.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Харьковского районного суда области 40-летний житель Чугуевщины признан виновным в умышленном убийстве из корыстных побуждений и краже с проникновением в жилище (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.2,3 ст. 185 УК Украины).
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 6 Андрей Яковлев, убийцы присудили 13 лет лишения свободы.
 
Напомним, что происшествие случилось в начале марта 2017 года в пгт. Эсхар Чугуевского района.
 
Неоднократно судимый злоумышленник пришел к знакомой, которая торговала спиртным.
 
Поскольку денег у него не было, он попросил женщину налить в долг.
 
Однако «продавец» отказала ему и пыталась выгнать со двора. К тому же женщина обвинила мужчину в том, что он приобщает к рюмке ее дочь.
 
Тогда разъяренный злоумышленник достал нож и нанес 68-летний женщине 15 ранений.
 
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
 
Кроме того, прокуратура доказала в суде, что вор причастен также к 9 краж в Харькове и Чугуеве течение 2016-2017 гг.
 
Вор влезал в дома через окна. Забирал преимущественно ювелирные изделия и мелкую технику. Преступными действиями осужденного пострадавшим причинены убытки в сумме 70 тыс. грн.
 
Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  смерть, убийство, харьков
 
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