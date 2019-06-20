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20.06.2019  19:17   

У мошенников отобрали полсотни гектар земли

Более 15 лет махинаторы самовольно пользовались землей.


pravda.com.ua
Как сообщает Прокуратура, хозяйственный суд области удовлетворил исковые требования прокуратуры о возвращении государству из незаконного пользования сельскохозяйственных земель стоимостью почти 1700000 грн.
 
Как рассказал заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, речь идет о 49 га земли на территории Павловского сельского совета Кегичевского района.
 
Указанную территорию в 1994 году получила в постоянное пользование местная жительница для создания фермерского хозяйства. Женщина получила государственный акт на участок, а учредителями хозяйства выступили ее муж и дочь. На землях семья выращивала зерновые и масличные культуры.
 
В 2002 году владелица земель умерла. В соответствии с требованиями законодательства с этого момента приостанавливалось действие госакта и участок должны были вернуть государству. Однако родственники умершей женщины продолжали использовать землю без правоустанавливающих документов.
 
С целью возвращения земель государству, как того требует закон, прокуратура обратилась в суд. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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