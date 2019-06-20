20.06.2019 19:17
У мошенников отобрали полсотни гектар земли
Более 15 лет махинаторы самовольно пользовались землей.
pravda.com.ua
Как сообщает Прокуратура, хозяйственный суд области удовлетворил исковые требования прокуратуры о возвращении государству из незаконного пользования сельскохозяйственных земель стоимостью почти 1700000 грн.
Как рассказал заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, речь идет о 49 га земли на территории Павловского сельского совета Кегичевского района.
Указанную территорию в 1994 году получила в постоянное пользование местная жительница для создания фермерского хозяйства. Женщина получила государственный акт на участок, а учредителями хозяйства выступили ее муж и дочь. На землях семья выращивала зерновые и масличные культуры.
В 2002 году владелица земель умерла. В соответствии с требованиями законодательства с этого момента приостанавливалось действие госакта и участок должны были вернуть государству. Однако родственники умершей женщины продолжали использовать землю без правоустанавливающих документов.
С целью возвращения земель государству, как того требует закон, прокуратура обратилась в суд. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.