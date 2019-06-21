21.06.2019 12:48

Харьковский Отелло: мужчина чуть не зарезал бывшую любовницу и ее мать

Прокуратура утвердила обвинение мужчине.



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Как сообщает Прокуратура, в Дергачевский райосуд направлен обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины, который пытался убить бывшую сожительницу и ранил ножом ее мать (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, обвиняемый некоторое время жил вместе с 38-летней женщиной в Валковском районе.

Из-за постоянных ссор супружеские отношения не сложились, и человек переехал в областной центр.

Однако он продолжал ревновать экс-возлюбленную и неоднократно устраивал ей скандалы (до Валковщины человек приезжал регулярно, потому что у супругов был общий сын).

По данным следствия в день трагедии, обвиняемый в очередной раз приехал в село навеселе.

По дороге он приобрел нож и направился к дому бывшей возлюбленной.

У калитки ревнивца пыталась остановить теща.

Злоумышленник нанес 63-летней женщине несколько ножевых ранений и забег во двор.

Он набросился на любимую и ударил ножом в спину.

В борьбе женщина сумела вырвать орудие преступления из рук нападавшего, что спасло ей жизнь.

Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.