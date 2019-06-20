20.06.2019 19:48

Минирование! Станции метро Университет и Исторический музей закрыты (Обновлено)

Около 19:00 полиция получила сообщение о заминировании Исторического музея.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщила пресс-служба полиции, час назад в полицию поступило сообщение о заминировании станции метро Исторический музей.

Закрыты станции метро Университет и Исторический музей.

В свою очередь пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что в 19:30, по требованию полиции станции были закрыты.

Отметим, что на данный момент полицейские проверяют информацию о заминировании также в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях и всех городских детсадах.

Инофрмация об этом поступила в полицию из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 20 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан и и проверка помещений.