Минирование! Станции метро Университет и Исторический музей закрыты (Обновлено)

Около 19:00 полиция получила сообщение о заминировании Исторического музея.
Как сообщила пресс-служба полиции, час назад в полицию поступило сообщение о заминировании станции метро Исторический музей.
Закрыты станции метро Университет и Исторический музей.
В свою очередь пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что в 19:30, по требованию полиции станции были закрыты.
Отметим, что на данный момент полицейские проверяют информацию о заминировании также в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях и всех городских детсадах.
Инофрмация об этом поступила в полицию из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 20 июня.
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