21.06.2019 08:54

В Харькове вечером минировали метро (фото, видео)

В 19.30 по требованию полиции станция метро "Исторический музей" была закрыта для обслуживания пассажиров.



Фото: УНИАН

Об этом сообщили в Харьковском метрополитене. ЧП случилось 20 июня.

Станцию открыли для обслуживания в 21.31.

Ранее злоумышленники сообщили о том, что во всех детсадах города, а также ночном клубе заложена бомба. Позже правоохранители получили информацию о минировании еще четырех объектов: аэропорта, вокзала, коворкинга Fabrika и станции метро.