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21.06.2019  08:54   

В Харькове вечером минировали метро (фото, видео)

В 19.30 по требованию полиции станция метро "Исторический музей" была закрыта для обслуживания пассажиров.


Фото: УНИАН

Об этом сообщили в Харьковском метрополитене. ЧП случилось 20 июня.

Станцию открыли для обслуживания в 21.31.

Ранее злоумышленники сообщили о том, что во всех детсадах города, а также ночном клубе заложена бомба. Позже правоохранители получили информацию о минировании еще четырех объектов: аэропорта, вокзала, коворкинга Fabrika и станции метро.

 

Тэги:  минирование, метро, харьков, полиция, пассажиры, музей
 
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