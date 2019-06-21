Труп девушки под Харьковом: полиция просит помощи и ищет свидетелей

Обгоревший труп неизвестной девушки со следами насильственной смерти нашли неподалеку от трассы Харьков-Перещепино возле Краснограда 8 марта 2017 года.
Об этом сообщили в полиции. Найти родственников погибшей не удалось. Правоохранители обратились к пользователям соцсетей.
Погибшей на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, длина тела 160 см., волосы русые короткие, при жизни болела туберкулезом.
Девушка была одета в черную зимнюю куртку с меховой оторочкой, синие утепленные спортивные брюки и золотистые полусапожки на танкетке.
Информацию о потерпевшей просят сообщить в Красноградский отдел полиции любым удобным способом. Особое внимание правоохранители просят обратить на девушек, которые могли жить или гостить в Краснограде в марте 2017 года и внезапно пропали.
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