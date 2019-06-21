21.06.2019 10:10

Харьковский пенсионер «торговал» историей (ФОТО, ВИДЕО)

В частном доме полицейские разоблачили торговца оружием: изъяты гранаты и тротил, мины, стволы.



//hk.npu.gov

Местная прокуратура №4 процессуально руководит в уголовном производстве по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов (ч 1. ст. 263 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в рамках проверки информации о том, что местный житель продает различное оружие и боеприпасы, следователи и прокуроры получили в суде санкцию на проведение обыска по месту жительства предполагаемого продавца.

В частном доме правоохранители обнаружили 16 кумулятивных гранат, 13 гранат Ф-1, пять минометных снарядов, одну снайперскую винтовку СВТ, больше килограмма пороха, три банки тротила, пистолеты, около 400 патронов и другое.

Все изъятое направлено на исследование. По его результатам будет решен вопрос об объявлении подозрения.

Досудебное расследование продолжается. Выясняется канал происхождения оружия и боеприпасов.

По данным отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, подозреваемому 62 года.

В течение месяца сотрудники уголовного розыска зафиксировали три факта сбыта гражданином оружия и боеприпасов. В первом случае фигурант сбыл покупателю за 300 гривен гранату Ф-1 с запалом. В следующий раз злоумышленник продал клиенту гранату Ф-1 и РГ-42 с запалами за 1200 гривен.

При реализации очередном покупателю винтовки «Мосина» и боеприпасов мужчину задержали. У него изъяли 7000 гривен, полученные от клиента.