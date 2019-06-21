Харьковский пенсионер «торговал» историей (ФОТО, ВИДЕО)

В частном доме полицейские разоблачили торговца оружием: изъяты гранаты и тротил, мины, стволы.
Местная прокуратура №4 процессуально руководит в уголовном производстве по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов (ч 1. ст. 263 УК Украины).
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в рамках проверки информации о том, что местный житель продает различное оружие и боеприпасы, следователи и прокуроры получили в суде санкцию на проведение обыска по месту жительства предполагаемого продавца.
В частном доме правоохранители обнаружили 16 кумулятивных гранат, 13 гранат Ф-1, пять минометных снарядов, одну снайперскую винтовку СВТ, больше килограмма пороха, три банки тротила, пистолеты, около 400 патронов и другое.
Все изъятое направлено на исследование. По его результатам будет решен вопрос об объявлении подозрения.
Досудебное расследование продолжается. Выясняется канал происхождения оружия и боеприпасов.
По данным отдела коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, подозреваемому 62 года.
В течение месяца сотрудники уголовного розыска зафиксировали три факта сбыта гражданином оружия и боеприпасов. В первом случае фигурант сбыл покупателю за 300 гривен гранату Ф-1 с запалом. В следующий раз злоумышленник продал клиенту гранату Ф-1 и РГ-42 с запалами за 1200 гривен.
При реализации очередном покупателю винтовки «Мосина» и боеприпасов мужчину задержали. У него изъяли 7000 гривен, полученные от клиента.
18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
Сегодня отмечают Международный день йоги и Международный день скейтбординга. Также сегодня празднуют : Канада - Национальный день аборигенов, Китайская Республика - Праздник драконьих лодок, Татарстан - Сабантуй, Франция - праздник музыки, Якутия - Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
влажн.:
давл.:
ветер: