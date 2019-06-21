На ХТЗ возле супермаркета нашли оставленного без присмотра ребенка

Правоохранители нашли родителей девочки, которую обнаружили у супермаркета в Харькове.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Вечером 20 июня во супермаркете на улице Библика 4-а обнаружили ребенка, который был без присмотра и сопровождения взрослых. На вид девочке около четырех лет. Сообщить любую информацию о себе или семье ребенок не мог.
В отделе коммуникации отметили, что родителей девочки нашли, ребенка вернули в семью. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
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