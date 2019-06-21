Харьковского пограничника будут судить за 800 долларов взятки

Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одного из начальников Восточного регионального управления Госпогранслужбы
Материалы уголовного производства направлены в суд.
Во время досудебного расследования установлено, что харьковский пограничник в декабре 2018 требовал и получил 800 долларов от гражданина Украины за содействие в переправке через государственную границу Украины на территорию России вне пограничным и таможенным постом партии одежды.
Пограничник обвиняется в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
Сегодня отмечают Международный день йоги и Международный день скейтбординга. Также сегодня празднуют : Канада - Национальный день аборигенов, Китайская Республика - Праздник драконьих лодок, Татарстан - Сабантуй, Франция - праздник музыки, Якутия - Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
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