Главная Новости Криминал и происшествия Харьковского пограничника будут судить за 800 долларов взятки
21.06.2019  11:34   

Харьковского пограничника будут судить за 800 долларов взятки

Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одного из начальников Восточного регионального управления Госпогранслужбы


// facebook

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Во время досудебного расследования установлено, что харьковский пограничник в декабре 2018 требовал и получил 800 долларов от гражданина Украины за содействие в переправке через государственную границу Украины на территорию России вне пограничным и таможенным постом партии одежды.

Пограничник обвиняется в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Источник:   ГБР
 Тэги:  пограничник, взятка, харьков, расследование, суд, материалы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Криминал и происшествия Контрабандист решил тайком вывезти из Украины витамины и сосудистые лекарства (ФОТО) 03.06 Криминал и происшествия Из Украины пытались вывезти 3,5 копейки в старинных монетах 15.05 Криминал и происшествия Харьковский пограничник подозревается в систематическом взяточничестве (ФОТО)
 
 

Видео

У харьковского пенсионера обнаружили целый арсенал оружия. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 