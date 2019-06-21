21.06.2019 11:34

Харьковского пограничника будут судить за 800 долларов взятки

Следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении одного из начальников Восточного регионального управления Госпогранслужбы



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Материалы уголовного производства направлены в суд.

Во время досудебного расследования установлено, что харьковский пограничник в декабре 2018 требовал и получил 800 долларов от гражданина Украины за содействие в переправке через государственную границу Украины на территорию России вне пограничным и таможенным постом партии одежды.

Пограничник обвиняется в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.