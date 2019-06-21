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21.06.2019  13:23   

Хитрым дельцам не хотелось расставаться с 650 000 гривен

Предприниматели решили не платить арнеду за землю под своим цехом.


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Как сообщает Прокуратура, Харьковская местная прокуратура № 1 обратилась в хозяйственный суд с иском о взыскании с частного предприятия 650 тыс. грн. долга за аренду земли.
 
По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, участок площадью 0,38 га в Холодногорском районе города с 2010 года арендует частная фирма. На указанной территории расположены столярный цех и складские помещения.
 
С декабря 2016 арендатор перестал платить деньги за пользование землей, при этом хозяйственную деятельность предприятия не прекратило.
 
С целью взыскания задолженности по в городской бюджет средств прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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