21.06.2019 14:41

ДТП: водила японца сбил велосипедиста на Сумской и скрылся (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

После столкновения водитель выбросил велосипед пострадавшего.



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К проинформировали в Пресс-службе Патрульной полиции, сейчас патрульные устанавливают все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия

19.06.2019 патрульным поступил вызов о ДТП на ул. Сумской, 81. По предварительной информации, автопроисшествие произошло с участием велосипедиста и автомобиля "Mitsubishi Outlander".

Водитель автомобиля скрылся с места ДТП до приезда полицейских.

Велосипедист от медицинской помощи отказался.

Сейчас материалы ДТП находятся на рассмотрении в отделе розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Харьковской области.

Ранее об этом инциденте сообщили соцсети : "Водитель подрезал двигавшегося между рядами велосипедиста, а потом и сбил его, но упавший мужчина сломал зеркало Mitsubishi Outlander.

Но это было только завязкой конфликта: водитель так торопился покинуть салон, что забыл поставить машину на ручной тормоз, в результате, когда он вытащил помятый велосипед из-под колес, кроссовер тронулся вперед.

Остановив его, он переключился на владельца железного коня, который бил ногами по фарам.

В конце концов раздосадованный автолюбитель выбросил велосипед на тротуар, а самого спортсмена обратил в бегство".