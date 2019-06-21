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21.06.2019  14:41   

ДТП: водила японца сбил велосипедиста на Сумской и скрылся (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

После столкновения водитель выбросил велосипед пострадавшего.


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К проинформировали в Пресс-службе Патрульной полиции, сейчас патрульные устанавливают все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия
 
19.06.2019 патрульным поступил вызов о ДТП на ул. Сумской, 81. По предварительной информации, автопроисшествие произошло с участием велосипедиста и автомобиля "Mitsubishi Outlander".
 
Водитель автомобиля скрылся с места ДТП до приезда полицейских.
 
Велосипедист от медицинской помощи отказался.
 
Сейчас материалы ДТП находятся на рассмотрении в отделе розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Харьковской области. 
 
Ранее об этом инциденте сообщили соцсети: "Водитель подрезал двигавшегося между рядами велосипедиста, а потом и сбил его, но упавший мужчина сломал зеркало Mitsubishi Outlander.
 
Но это было только завязкой конфликта: водитель так торопился покинуть салон, что забыл поставить машину на ручной тормоз, в результате, когда он вытащил помятый велосипед из-под колес, кроссовер тронулся вперед.
 
Остановив его, он переключился на владельца железного коня, который бил ногами по фарам.
 
В конце концов раздосадованный автолюбитель выбросил велосипед на тротуар, а самого спортсмена обратил в бегство".
 
Тэги:  дтп, сбил велосипедиста, харьков
 
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