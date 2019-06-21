21.06.2019 15:11

Няня, издевавшаяся над девочкой с ДЦП, сядет за решетку (ВИДЕО)

48-летняя женщина признана виновной в истязании ребенка с инвалидностью.



newsroom.kh.ua

Как сообщает Прокуратура, приговором Дзержинского районного суда Харькова 48-летняя женщина признана виновной в истязании ребенка с инвалидностью (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура доказала в суде, что осужденная, которая работала няней, систематически издевалась над несовершеннолетней девочки.

«В ходе судебного разбирательства мы установили все ужасные подробности трагедии происходили с ребенком. Только в течение трех дней марта 2018 женщина наносила девочке многочисленные удары по различным частям тела, из них не менее 30 - в лицо. Она требовала от беспомощного ребенка выполнять команды, заставляла пить воду, при этом зажимала ей пальцами нос, толкала и даже бросала на пол », - отметила процессуальный руководитель в производстве Наталия Клочко.

Прокурор также отметила, что пытки были зафиксированы видеорегистратором, который установила в квартире мать потерпевшей ребенка. Проведена экспертиза не обнаружила на видео никаких признаков монтажа. Кроме того, нанесение телесных повреждений девочке так же подтвердили эксперты. Вместе с тем, в ходе судебного следствия обвиняемая отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

Напомним, в марте прошлого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки-инвалида детства с ДЦП. Она пожаловалась, что няня девочки воспитывает ее ребенка побоями. Женщина предоставила также видеозапись, подтверждающий ее слова. Мать ребенка рассказала, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения. После этого установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем.

Учитывая характер и степень тяжести совершенного уголовного преступления и личность обвиняемого, прокурор просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - 5 лет лишения свободы. После изучения всех материалов, будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы.