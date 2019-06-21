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21.06.2019  15:49   

Водила угнал у коллеги автокран (ФОТО)

Преступника поймали полицейские.


hk.npu.gov.ua
Как инофрмирует ГУ Напцполиции, 15 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел автокраном на стоянке на улице Амурской. 
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. В ходе отработки стало известно, что владельцем данного автокрана является 47-летний харьковчанин. Он пояснил, что в последнее свое транспортное средство видел вечером 14 июня. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автокран был найден и возвращен владельцу. Причастным к похищению автокрана оказался 30-летний водитель указанного автотранспорта.
 
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон, украл автокран, харьков
 
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