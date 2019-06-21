21.06.2019 16:19

Люди в гражданском от военкомата охотятся за призывниками

Харьковские следователи расследуют факт превышения служебных полномочий со стороны работников военкомата.



lb.ua

20 июня до службы «102» поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде. Они представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в Слободского отдела полиции для написания заявлений и объяснений по данному факту.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.