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21.06.2019  16:19   

Люди в гражданском от военкомата охотятся за призывниками

Харьковские следователи расследуют факт превышения служебных полномочий со стороны работников военкомата.


lb.ua
20 июня до службы «102» поступило сообщение от 26-летнего мужчины о том, что к нему на улице подошли четверо неизвестных в гражданской одежде. Они представились работниками военкомата и сообщили, что он задержан.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в Слободского отдела полиции для написания заявлений и объяснений по данному факту.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  военкомат, ловят призывников, харьков
 
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