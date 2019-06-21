Полицейский без страховки пробрался на балкон к третьего этажа (ВИДЕО)

На такой риск патрульные пошли, чтобы помочь 82-летней женщине, которая была закрыта в квартире и нуждалась медицинской помощи
Днем 20 июня полицейские получили вызов на улицу Клочковскую.
Заявительница сообщила полицейским, что в квартире на третьем этаже живет 82-летняя бабушка, которой стало плохо. Женщина почти без сознания, а квартира закрыта изнутри.
Полицейские решили попасть в помещение через балкон соседей.
Зайдя в помещение, патрульный Алексей Ридкоус увидел на полу гражданку, которая нуждалась медицинской помощи.
Полицейский открыл квартиру изнутри и предоставил доступ в помещение сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
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