21.06.2019 17:19

Избиение журналиста: еще два участника предстанут перед судом (ФОТО)

Следователи сообщили о подозрении еще двум лицам, причастным к нападению на видеооператора на территории ТЦ «Барабашово».



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе следствиея еще двое харьковчан присоединились к группе других лиц, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста.

Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, догнав, начали толкать, а когда мужчина упал на землю, били ногами.

Кроме этого, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее.

21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.