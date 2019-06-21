Главная Новости Криминал и происшествия Избиение журналиста: еще два участника предстанут перед судом (ФОТО)
21.06.2019  17:19   

Избиение журналиста: еще два участника предстанут перед судом (ФОТО)

Следователи сообщили о подозрении еще двум лицам, причастным к нападению на видеооператора на территории ТЦ «Барабашово».


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в ходе следствиея еще двое харьковчан присоединились к группе других лиц, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста. 
 
Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, догнав, начали толкать, а когда мужчина упал на землю, били ногами.
 
Кроме этого, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее.
 
21-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
 
37-летнему мужчине - по ч.1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение журналиста, кошмар в лагере, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.06 Криминал и происшествия Избиение журналиста: оператор Вадим Макарюк переведен в палату 12.06 Криминал и происшествия Избиение журналиста: обвиняемый не признает своей вины
 
 

Видео

Школьников Киевского района наградили за участие в конкурсах и олимпиадах
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 