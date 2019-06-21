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21.06.2019  18:17   

Дело на шесть миллионов: незаконно переданную землю могут отобрать у фермера

Аграрий на дармовщинку получил более 200 га земли, хотя права на это не имел.


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Как сообщает Прокуратура, Дергачевская местная прокуратура направила в хозяйственный суд области исковые заявления о возврате из незаконной аренды в собственность государства земель стоимостью более 5 700 000. грн.
 
По информации заместителя руководителя Дергачевского местной прокуратуры Алексея Кушнаренко, речь идет о 236 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Богодуховского района.
 
«Указанные участки фермер получил в аренду на 20 лет за счет земель государственной собственности в 2016 году. Однако эти сельхозземли выделены незаконно, в частности, без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов. Поскольку предприниматель уже имел в пользовании сельскохозяйственные земли, он не имел права на бесплатное получение дополнительных участков», - пояснил А. Кушнаренко.
 
С целью возвращения 236 га земли государству прокуратура обратилась в суд с требованиями о признании незаконными и отмене приказов органа власти, признании недействительными и отмене государственной регистрации договоров аренды и возврата участков в распоряжение государства.
 
Сейчас иск находится на рассмотрении.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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