Минирование! Станция метро Университет закрыта

Станция закрыта по требованию полиции
18,19 лунный день – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями. Сегодня вы начнете проявлять повышенный интерес ко всему новому, что окажет позитивное влияние на личное развитие.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
Сегодня отмечают Международный день йоги и Международный день скейтбординга. Также сегодня празднуют : Канада - Национальный день аборигенов, Китайская Республика - Праздник драконьих лодок, Татарстан - Сабантуй, Франция - праздник музыки, Якутия - Ысыах (традиционная встреча лета, якутский Новый год).
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давл.:
ветер: