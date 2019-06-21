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21.06.2019  19:03   

Минирование! Станция метро Университет закрыта

Станция закрыта по требованию полиции


057.ua
Как сообщают наши корреспонденты, закрыта для обслуживания пассажиров станция Университет.
 
Об этом объявляют по громкой связи в метрополитене. Поезда следуют мимо станции без остановки.
 
Также закрыт переход..
 
Как сообщили в метрополитене, станция закрыта по требованию полиции.
 
В 18.30 по требованию полиции станция метро «Университет» закрыта для обслуживания пассажиров.
 
Приносим извинения за временные неудобства!

 

Тэги:  минирование, метро университет, харьков
 
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