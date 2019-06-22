22.06.2019 11:47

Спасатели ликвидировали 20 пожаров сухостоя и мусора (ФОТО)

ЧП произошли за прошедшие сутки.



//kh.dsns.gov.ua

20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора. Едва ли не единственной их причиной является человеческий фактор. В одном из случаев неосторожность с огнем привела к возгоранию сухих веток и мусора на частном подворье, от которого огонь быстро перекинулся на кучу дров и нанес ущерб хозяйственной здания. Случай произошел вчера около 16:25 в сек. Научный Харьковского района на территории частного домовладения по ул. Репина, 19. Только благодаря оперативному вмешательству спасателей 67-го Государственного пожарно-спасательного поста удалось спасти здание и предотвратить еще более значительным убыткам. Пожар ликвидировали в течение часа.

Напоминаем, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысший степень (5 класса) пожарной опасности. А поэтому существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышения температурных показателей окружающей среды. Поэтому Главное управление Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха на природе.

Категорически запрещается:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру «101».

Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба.