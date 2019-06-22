Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели ликвидировали 20 пожаров сухостоя и мусора (ФОТО)
22.06.2019  11:47   

Спасатели ликвидировали 20 пожаров сухостоя и мусора (ФОТО)

ЧП произошли за прошедшие сутки.


//kh.dsns.gov.ua
 20 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора. Едва ли не единственной их причиной является человеческий фактор. В одном из случаев неосторожность с огнем привела к возгоранию сухих веток и мусора на частном подворье, от которого огонь быстро перекинулся на кучу дров и нанес ущерб хозяйственной здания. Случай произошел вчера около 16:25 в сек. Научный Харьковского района на территории частного домовладения по ул. Репина, 19. Только благодаря оперативному вмешательству спасателей 67-го Государственного пожарно-спасательного поста удалось спасти здание и предотвратить еще более значительным убыткам. Пожар ликвидировали в течение часа.
 
Напоминаем, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысший степень (5 класса) пожарной опасности. А поэтому существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышения температурных показателей окружающей среды. Поэтому Главное управление Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха на природе.
 
Категорически запрещается:
 
создавать свалки и сжигать отходы;
 
разводить костры в лесу и лесопосадках;
 
курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
 
оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
 
сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
 
позволять детям играть со спичками и зажигалками.
 
Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру «101».
 
Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожары, сухостой, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.06 Криминал и происшествия Харьковские спасатели настроились на усиленную работу 07.04 Криминал и происшествия 300 возгораний за неделю: пожарные призывают людей быть в адеквате 05.01 Криминал и происшествия Природные и техногенные ЧП 7 тысячам харьковских спасателей на праздники помогут предотвращать дежурство специализированного самолета
 
 

Видео

Конституционный суд признал законным решение президента о роспуске Верховной Рады
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 