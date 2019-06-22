22.06.2019 12:49

Убила младенца и утопила трупик в унитазе: приговоыр вынеен

Первая инстанция приговорила ее к ограничению свободы, но апелляционный суд отменил это решение



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Харьковский апелляционный суд изменил наказание для матери, которая задушила новорожденную дочь и утопила тело в туалете. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, в июле 2017 года жительница Близнюковского района узнала, что беременна. Желая избавиться от ребенка, она принимала "Оксетоцин" и отвары из трав, но выкидыша не случилось. 2 марта 2018 года женщина родила здоровую малышку, но сразу же задушила ее. Тело вместе с плацентой злоумышленница выбросила в туалет, расположенный во дворе дома.

Суд первой инстанции признал мать виновной в убийстве новорожденного ребенка и приговорил к двум годам ограничения свободы. Однако и прокуратура, и защита оспорили данное решение. Обвинители настаивали на более суровом наказании в связи с тяжестью совершенного преступления. Адвокат, в свою очередь, утверждал, что женщину нельзя отправлять за решетку, так как она воспитывает ребенка 2010 года рождения.

Апелляционный суд приговорил жительницу Близнюковского района к двум годам лишения свободы с заменой реального наказания на трехлетний испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу.