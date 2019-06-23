23.06.2019 10:57

ДТП в центре Харькова: водила врезался в горсовет (ФОТО)

Полиция Харькова устанавливает обстоятельства аварии



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Как информирует пресс-служба Патрульной полиции, утром 23.06.2019 около 7:50 полицeйськие получили сообщение о ДТП на площади Конституции, 7.

По предварительной информации, водитель Toyota Corolla врезался в здание горсовета.

Для оформлeння ДТП и выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-опeративну группу.

В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как уточнила пресс-служба ГУ Нацполиции, пассажиров в транспортном средстве не было.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.