23.06.2019 14:49

Скоростная поездка пьяного Ромео к возлюбленной на украденной машине: приговор вынесен

Убегавший от копов правонарушитель сел на 5 лет.



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Приговором Краснокутского районного суда области 41-летнего местного жителя признан виновным в незаконном завладении автомобилем (ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, учитывая часть ранее не отбытого наказания за кражу, злоумышленника приговорили к 5 годам лишения свободы.

В январе этого года мужчина выпивал в компании друзей. Застолье устроили дома у общего знакомого – в одном из сел Краснокутского района. На утро, когда все товарищи пошли спать, злоумышленник, воспользовавшись случаем, похитил возле гаража автомобиль Honda, принадлежавший хозяину дома.

По показаниям осужденного, машина ему была нужна, чтобы поехать к любимой в другой населенный пункт. Однако к женщине пьяный «Ромео» так и не добрался – на полицейском пункте пропуска в Валках мужчину пытались остановить для проверки документов. Понимая, что его могут разоблачить, вор начал убегать от правоохранителей. Он ехал со скоростью более 160 километров в час, пока у машины не задимився двигатель. После этого правонарушителя задержали.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.