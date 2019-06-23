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23.06.2019  16:11   

У реки под Харьковом найден труп мужчины

Утопленник обнаружен на берегу Северского Донца.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, тело неизвестного было обнаружено на побережье реки Северский Донец в селе Клугино-Башкировка. На вид погибшему около 25-30 лет.
 
Информация о происшествии поступила в Чугуевский отдел полиции 23 июня в 09:17.
 
На место выезжали сотрудники полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
Со слов очевидцев, в вечернее время суток 22 июня погибшего видели у реки в состоянии сильного алкогольного опьянения.
 
Тело гражданина направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
 
Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.
 
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры по установлению личности погибшего и всех обстоятельств происшествия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп утопленника, харьков
 
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