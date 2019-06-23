23.06.2019 17:56
На Салтовке горел паб (ФОТО)
Его оперативно потушили пожарные.
kh.dsns.gov.ua
Как информирует ГУ ГСЧС, 22 июня в 09:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на втором этаже пивного паба по адресу: г. Харьков, вул. Гвардейцев Широнинців, 59-г/142-г.
К месту происшествия прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 15 спасателей и 1 пожарная автолестница.
На момент их прибытия на втором этаже в помещении кухни огонь охватил кухонную мебель и оборудование на площади около 10 кв.м., а также перекинулся на крышу.
Он горел на такой же площади.
Посетителей в помещениях ресторана не было.
Спасатели предприняли все необходимые меры по недопущению распространения огня на большую площадь.
В 10:28 состоялась локализация данного пожара, в 11:19 – ликвидация.
Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.