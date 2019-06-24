Водитель, врезавшийся в здание горсовета, на огромной скорости мчался по пешеходному переходу (ВИДЕО)

В интернете появилось видео аварии.
Запись выложили с камер видеонаблюдения одного из харьковских интернет-провайдеров.
На видео можно увидеть, как автомобиль на большой скорости проезжает перекресток, пересекает пешеходный переход возле мэрии и врезается в здание. От сильного удара машину подбросило.
Напомним, ДТП произошло 23 июня около 7.50 на площади Конституции, 7. В результате аварии 30-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
19-й лунный день – благоприятное время для отдыха, медитации и прогулок на свежем воздухе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 23 июня мир празднует Международный Олимпийский день, организованный в честь возрождения современного олимпийского движения а Украина чествует гос служащих.
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