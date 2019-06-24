Главная Новости Криминал и происшествия Водитель, врезавшийся в здание горсовета, на огромной скорости мчался по пешеходному переходу (ВИДЕО)
24.06.2019  08:27   

Водитель, врезавшийся в здание горсовета, на огромной скорости мчался по пешеходному переходу (ВИДЕО)

В интернете появилось видео аварии.


// Нацполиция

Запись выложили с камер видеонаблюдения одного из харьковских интернет-провайдеров.

На видео можно увидеть, как автомобиль на большой скорости проезжает перекресток, пересекает пешеходный переход возле мэрии и врезается в здание.  От сильного удара машину подбросило.

Напомним, ДТП произошло 23 июня около 7.50 на площади Конституции, 7. В результате аварии 30-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Тэги:  дтп, харьков
 
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