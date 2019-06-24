24.06.2019 08:27

Водитель, врезавшийся в здание горсовета, на огромной скорости мчался по пешеходному переходу (ВИДЕО)

В интернете появилось видео аварии.



// Нацполиция

Запись выложили с камер видеонаблюдения одного из харьковских интернет-провайдеров.

На видео можно увидеть, как автомобиль на большой скорости проезжает перекресток, пересекает пешеходный переход возле мэрии и врезается в здание. От сильного удара машину подбросило.

Напомним, ДТП произошло 23 июня около 7.50 на площади Конституции, 7. В результате аварии 30-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.